Россия
 
Последние новости
Кадыров пригласил Байдена в Грозный
Осужденного за взятки бывшего главу Удмуртии освободили от наказания
Российский чемпион мира по борьбе сменил гражданство
Названы сроки появления в России вакцины от коронавируса для животных
Первая страна в мире завершила вакцинацию
Медведев отреагировал на заявления Байдена фразой «время его не пощадило»
В Испании легализовали эвтаназию
Bloomberg оценил состояние Канье Уэста
В Великобритании назвали способную за 20 минут ударить по Москве ракету
Новости партнеров
Прослушать новость

Сомнолог рассказал о способе обмануть бессонницу

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Isabella and Louisa Fischer / Unsplash

В случае бессонницы человек может обмануть свой организм, чтобы не дать развиться патологическим проблемам со сном. Об этом рассказал президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов, сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, если не получается заснуть в течение 15 минут, то лучше не оставаться в постели, так как сама постель начнет ассоциироваться с бессонницей. При этом если намеренно пытаться уснуть, то этот процесс будет занимать в три раза больше времени.

Если уснуть в течение нескольких недель мешает пережитый стресс, то есть вероятность, что сформируется условный рефлекс и страх. В таком случае со временем нервное напряжение пройдет, но останется переживание о возможной бессоннице. «Человек будет подходить к постели и думать "так, я же, наверное, не засну". И это реально становится проблемой», — уточнил Бузунов.

Ранее врач-невролог (сомнолог) Михаил Тардов говорил, что нежелательно спать днем каждый день, потому что сон меньше 90 минут не соответствует внутреннему человеческому ритму. Короткий сон в 15-20 минут можно изредка практиковать, если требуется перезарядить мозг.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сомнолог рассказал, что стоит делать во время бессонницы
Российский врач рассказал о вреде короткого дневного сна
Российский врач раскритиковала привычку долго спать в выходные