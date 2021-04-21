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Убившего Джорджа Флойда экс-полицейского признали склонным к самоубийству

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Фото: Jane Rosenberg / Reuters

Экс-полицейского Дерека Шовина, признанного виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, признали склонным к самоубийству. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Сообщается, что Шовина перевели в тюрьму строго режима Ок-Парк-Хайтс. Там за ним будет установлено особое наблюдение из-за опасений, что он может покончить с собой. Кроме того, Шовин может столкнуться с насилием со стороны других заключенных из-за того, что раньше был полицейским, отмечает издание.

Ранее присяжные в суде Миннеаполиса признали Дерека Шовина виновным в убийстве Джорджа Флойда. Бывшему полицейскому грозит до 40 лет тюрьмы. Ожидается, что приговор ему будет оглашен через восемь недель.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд был арестован 25 мая 2020 года возле продуктового магазина в Миннеаполисе. Утверждается, что он якобы расплатился поддельным чеком. Правоохранители выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт. Шовин грубо придавил Флойда коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. В скором времени арестованный скончался. Четверых полицейских после произошедшего уволили. 9 апреля 2021 года в ходе судебных разбирательств пульмонолог Мартин Тобин подтвердил, что смерть была вызвана действиями Шовина.

Действия полиции стали причиной массовых погромов в США летом 2020 года. Протестующие обвинили в смерти Флойда полицейских, а также заявили о несправедливом отношении к темнокожим в стране.

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