Двухметровый крокодил разорвал баррамунди на глазах у гольфистов

Гигантский крокодил схватил и растерзал баррамунди на глазах у гольфистов в австралийском городе Порт-Дуглас, штат Квинсленд. Об этом сообщает издание The Sun.

В пятницу, 16 апреля, группа участников двухдневного мероприятия в поддержку местного бизнеса из 12 организаций играла в гольф в загородном клубе Mirage Country Club. Участники мероприятия следили за очередным ударом и увидели двухметрового крокодила.

На глазах у гольфистов рептилия буквально разорвала на части рыбу баррамунди, также известную как белый морской окунь. Очевидцы рассказали, что рыба буквально «взорвалась» в челюстях у крокодила. «Это было невероятное зрелище», — отметил гольфист Эндрю Ривз (Andrew Reeves).

Баррамунди — азиатский морской окунь. Этот вид рыб обитает в Австралии и Индо-Тихоокеанской области. Баррамунди часто становятся добычей крокодилов. Крокодилы не умеют откусывать небольшие кусочки пищи, как это делают другие животные, поэтому глотают свою добычу целиком.

Ранее сообщалось, что житель австралийского штата Квинсленд снял с вертолета на видео, как пятиметровый гребнистый крокодил схватил большую черепаху. Австралиец решил предупредить других жителей штата о том, что в реке находится крокодил, и снял рептилию на видео, которое позже опубликовал в Facebook.