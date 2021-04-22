Фура с 22 тоннами соляной кислоты перевернулась на российской трассе

Водитель фуры, перевозившей 22 тонны соляной кислоты, потерял сознание за рулем во время движения по трассе в Архангельской области. В результате машина съехала в кювет и перевернулась, содержимое одной из 250-литровых бочек вылилось на землю, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент случился на границе Холмогорского и Виноградовского районов, возле деревни Почтовое. 41-летний водитель очнулся, когда большегруз уже перевернулся на бок. От удара опрокинулись 10 из 88 бочек с веществом 8 класса опасности, одна из них разгерметизировалась.

На место прибыли пожарные, спасатели и медики сразу из нескольких районов. Для локализации разлива землю пролили химикатом с пенообразователем. Проводится осмотр всех емкостей и смыв кислоты. Водитель не пострадал.

В начале марта в лаборатории неорганической химии Псковского университета произошел взрыв из-за колбы со смесью перманганата калия и соляной кислоты. Пострадали три человека.