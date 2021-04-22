Россия
 
Последние новости
Чехия сократит число сотрудников российского посольства в Праге
Порошенко потребовал новых санкций из-за выдачи российских паспортов в Донбассе
Российского посла вызвали в МИД Чехии
Джейсон Стэйтем оценил свой «пацанский» портрет на русском заборе
Стало известно о «космическом» гонораре Емельяненко за бой с Джиганом
Участник шоу талантов разрыдался из-за неудачного выступления
Защите по делу MH17 разрешили осмотреть обломки самолета
Шойгу приказал готовиться к «неблагоприятному развитию» учений НАТО
В Британии обеспокоились «дутыми» российскими войсками под Москвой
Новости партнеров
Прослушать новость

Фура с 22 тоннами соляной кислоты перевернулась на российской трассе

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: «Правда Севра»

Водитель фуры, перевозившей 22 тонны соляной кислоты, потерял сознание за рулем во время движения по трассе в Архангельской области. В результате машина съехала в кювет и перевернулась, содержимое одной из 250-литровых бочек вылилось на землю, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент случился на границе Холмогорского и Виноградовского районов, возле деревни Почтовое. 41-летний водитель очнулся, когда большегруз уже перевернулся на бок. От удара опрокинулись 10 из 88 бочек с веществом 8 класса опасности, одна из них разгерметизировалась.

На место прибыли пожарные, спасатели и медики сразу из нескольких районов. Для локализации разлива землю пролили химикатом с пенообразователем. Проводится осмотр всех емкостей и смыв кислоты. Водитель не пострадал.

В начале марта в лаборатории неорганической химии Псковского университета произошел взрыв из-за колбы со смесью перманганата калия и соляной кислоты. Пострадали три человека.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Фура с соляной кислотой перевернулась на трассе под Архангельском
Ребенок в России съел кристаллы из набора «Юный химик» и получил ожог пищевода
Три человека пострадали при взрыве в лаборатории российского вуза
Москвич заступился за женщину на улице и был облит серной кислотой