Москвич заступился за женщину на улице и был облит серной кислотой

Житель Москвы заступился за знакомую на улице и был облит серной кислотой. Он госпитализирован, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером на улице Лобненская в Северном административном округе столицы. Москвич возвращался с коллегой с работы, когда путь им преградил прохожий. Он был настроен агрессивно и без объяснений потребовал от женщины встать на колени и молить о прощении, пригрозив облить ее кислотой. В руках у него была банка с жидкостью.

Издание отмечает, что на протяжении нескольких месяцев мужчина регулярно угрожал россиянке убийством. Коллега попытался защитить ее, оказал сопротивление незнакомцу и попытался выбить у него из рук банку. Между ними началась потасовка, во время которой жидкость выплеснулась и попала москвичу на лицо и голову. Он получил ожог первой степени.

«Вещи, изъятые с места преступления, были отправлены на химическую экспертизу, в ходе которой были обнаружены сульфат-ионы, которые могли образоваться в результате воздействия серной кислоты», — сказал собеседник «КП».

Пострадавшего отпустили из больницы вскоре после госпитализации. Полиция проводит проверку.