В Госдуме оценили продление майских выходных фразой о «летающей в Куршавель элите»

Комитет Госдумы по труду и соцзащите приветствует работу по переносу части зимних выходных с января на май и, соответственно, продлению майских праздников. Такую оценку в беседе с URA.RU дал член комитета Олег Шеин.

«Длинные выходные в январе выгодны только элите, летающей в Куршавель. Хорошо, что Минтруд занялся этим вопросом», — приводит издание его фразу.

Шеин подчеркнул, что график нерабочих дней необходимо формировать «для большинства».

В свою очередь депутат Госдумы Геннадий Онищенко заметил, что увеличение числа выходных в мае должно произойти исключительно за счет сокращения новогодних праздников. «В мае у людей будет возможность больше заниматься делами на даче, а не лежать на диване после Нового года. Просто увеличивать майские праздники нельзя — с таким количеством нерабочих дней некому будет экономикой заниматься», — пояснил он.

22 апреля глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство рассматривает предложения о возможном увеличении в России продолжительности майских праздников, однако никаких решений по этому вопросу пока нет.

До этого лидер фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов назвал способ продлить майские праздники: для этого, по его словам, нужно сократить новогодние каникулы. Он считает, что зимой людям нечего делать, а весной многим нужно ездить на дачу. После Нового года россиянам для отдыха достаточно 5-6 дней, считает политик.