Россиянин проверил качество популярных брюк Levi's и поделился результатом

Россиянин проверил качество джоггеров популярного бренда Levi's и поделился результатом с читателями. Соответствующий материал появился в блоге Soberger с аудиторией в 15 тысяч человек на платформе «Яндекс. Дзен».

Автор публикации рассказал, что решил приобрести для обзора зеленые вельветовые брюки Levi's, поскольку уже много лет он покупает джинсы упомянутой марки. Отмечается, что их стоимость составила 8 тысяч рублей, однако их можно приобрести в магазине со скидкой за 4,7 тысячи рублей.

По словам блогера, брюки сшиты из плотной и приятной на ощупь ткани, в состав которой входят 90 процентов хлопка, 7 процентов полиэстера и 3 процента эластана. Вдобавок автор оценил цвет джоггеров, поскольку они сочетаются с одеждой разных оттенков. «К тому же цвет очень практичный — грязи на таком видно практически не будет», — пояснил россиянин.

Помимо этого, блогер обратил внимание читателей на отличное качество внутренних швов и манжетов брюк. Автор текста также положительно отозвался о резинке джоггеров, которая вшита только на заднюю часть пояса штанов. Мужчина пояснил, что таким образом она не будет давить на живот, что является плюсом для покупателей с лишним весом.

Согласно обзору, джоггеры оформлены пятью карманами: двумя прорезными на передней части и двумя накладными сзади. По словам россиянина, ему понравились глубокие передние карманы, поскольку он складывает в них всю нужную мелочь. Кроме того, автор оценил накладной карман, пришитый сбоку к одной из штанин. «В этот карман помещается даже большой смартфон», — объяснил он.

В марте тот же блогер сравнил джинсы H&M и Armani и удивился результату. Для обзора мужчина приобрел джинсы в магазине H&M за 1800 рублей и брюки итальянской марки Emporio Armani стоимостью 15 тысяч рублей. Выяснилось, что ткань дешевых джинсов оказалась плотнее, чем у пары из люксового бутика. При этом качество фурнитуры у джинсов люксовой марки оказалось лучше по сравнению с дешевой парой.

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