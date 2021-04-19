Россиянкам перечислили неподходящие для жизни модные тренды

Эксперт перечислила модные вещи, которые не подходят для повседневной жизни. Соответствующий материал появился в блоге O_Beauty на платформе «Яндекс.Дзен».

По мнению автора, трендовые атласные юбки, продающиеся в масс-маркетовых магазинах, чаще всего сшиты из дешевой синтетической ткани, на которой собирается пыль и мелкий ворс. «При ходьбе красивые на вид юбки будут электризоваться и прилипать к ногам», — также пояснила она.

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Вдобавок специалистка предостерегла россиянок от покупки вещей в бельевом стиле, поскольку они подчеркивают несовершенства фигуры и лишний вес. По этой же причине блогерша не рекомендует невысоким девушкам приобретать платья-балахоны. «Платья широкого кроя и пышные рукава визуально уменьшают рост», — объяснила женщина.

Кроме того, в качестве примера неудобного предмета гардероба эксперт привела бермуды, так как такие брюки сложно стилизовать из-за их необычного кроя. По словам автора, при неправильном подборе вещей обладательница бермуд может выглядеть в них нелепо.

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В заключение специалистка раскрыла опасность трендовых оверсайз-джинсов: она объяснила, что они делают фигуру непропорциональной. Помимо этого, блогерша отметила, что их широкие штанины быстро придут в непригодное состояние из-за городской пыли и грязи. Вместо оверсайз-брюк она посоветовала читательницам отдавать предпочтение классическим фасонам джинсов, а именно, прямым, укороченным, mom и скинни.

В марте эксперт назвала трендовую за границей и неподходящую для России одежду. Так, например, среди нее оказались модные в нынешнем сезоне платья и блузки с объемными рукавами, поверх которых невозможно надеть верхнюю одежду. Вдобавок блогерша порекомендовала россиянкам не приобретать вещи из прозрачной ткани, поскольку на работе большинства из них предусмотрен дресс-код.