Эксперт назвала модную за границей и неподходящую для России одежду

Эксперт назвала трендовые за границей вещи, которые не подходят для покупательниц из России. Соответствующий материал выпускницы Итальянской школы моды и стиля (Scuola Italiana di Moda e Stile) появился в ее блоге InfoStyle на платформе «Яндекс. Дзен».

По мнению автора, иностранные дизайнеры часто создают непрактичную одежду. В список попали модные в нынешнем сезоне платья и блузки с объемными рукавами, поверх которых невозможно надеть верхнюю одежду. «В нашей стране холодное время года длится от шести до девяти месяцев», — пояснила блогерша.

Вдобавок специалистка предостерегла читательниц от покупки модной за рубежом одежды из прозрачной ткани, поскольку большинство из них работает в офисе, в сфере услуг или на заводе, где предусмотрен дресс-код.

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Кроме того, в качестве примера неудобного предмета гардероба эксперт привела вещи с длинными рукавами, которые быстро придут в непригодное состояние из-за городской пыли и грязи. По этой же причине она порекомендовала россиянкам не приобретать брюки-палаццо с широкими штанинами.

Согласно материалу, в нынешнем сезоне также вошли в моду корсеты и бралетты, которые надевают поверх лонгсливов или рубашек: по мнению блогерши, для многих жителей России такой модный прием неприемлем. «Представляете главного бухгалтера солидной фирмы, которая пришла на работу в бра поверх рубашки?» — высказалась она.

Помимо этого, по словам автора, россияне не оценят стеганую обувь, напоминающую лапти.

В марте эксперт назвала предметы гардероба, от которых следует избавиться. Первыми утилизации подлежат так называемые «вещи-двухлетки» — одежда, которая хранится в шкафу уже несколько лет. Вдобавок блогерша посоветовала выбросить вещи, которые больше или меньше на несколько размеров.