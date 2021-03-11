Названы различия внешнего вида российских и иностранных пенсионерок

Писательница и художник-модельер Инна Криксунова назвала различия внешнего вида российских и иностранных пенсионерок. Соответствующий материал она опубликовала в блоге «Мода в деталях» на платформе «Яндекс. Дзен».

Эксперт рассказала, что главной ошибкой пожилых женщин из России является неумение сочетать одежду, обувь и украшения. По ее словам, они часто создают образы из вещей, которые не подходят по стилю. Кроме того, пенсионерки дополняют свои наряды старомодными аксессуарами, например косынками или кошелками.

Согласно материалу, пожилые женщина из Европы, в отличие от россиянок, грамотно подбирают образы и выбирают удобный спортивный стиль, состоящий из брюк, рубашек оверсайз, джинсов и мокасин. Иностранные пенсионерки предпочитают сдержанные цвета в одежде, однако большое внимание они уделяют различным ярким аксессуарам, к примеру шарфам и бижутерии.

Кроме того, Криксунова подчеркнула, что пожилые жительницы Европы тщательно выбирают обувь, чего не делают пенсионерки из России. Еще одной отличительной чертой иностранок специалистка назвала их стройность. «На лице может быть много морщин, но фигура стройная. Это молодит образ», — пояснила эксперт.

Ранее художник-модельер Инна Криксунова назвала самые неудачные джинсы для полных. Ими оказались кожаные штаны, поскольку блеск зрительно увеличивает объем, а также джинсы на низкой посадке, «когда лишние килограммы нависают над поясом».