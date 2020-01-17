Пенсионер снялся в дерзких позах ради продажи джинсов и прославился

Пенсионер захотел продать свои джинсы и продемонстрировал их в необычных позах. Рекламная фотосессия прославила его в интернете. Издание Metro, обратившее внимание на съемку, назвала ее дерзкой.

Марио Грацино из Англии опубликовал кадры на своей страничке в Facebook. На одном из снимков он позирует с голым торсом, стоя на коленях на кровати с леопардовым покрывалом. Мужчина запечатлен в тех самых джинсах и расстегнутой красной рубашке с золотой цепью на шее. На другом фото он стоит спиной к фотографу, держа руки в карманах штанов на ягодицах.

«Вы должны с умом подходить к процессу. Нужно убедить людей покупать ваши вещи, многие же просто фотографируют их на столе», — порекомендовал мужчина.

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Объявление о продаже стало вирусным, и с тех пор все его посты набирают тысячи просмотров и комментариев ежедневно. «У меня много фанатов, каждый день я получаю запросы в друзья от тысяч человек, но, к сожалению, я не могу добавить всех сразу», — жалуется пенсионер.

После того как Грацино стал знаменитостью, он начал регулярно публиковать новости для своих фанатов на своей страничке. Его начали узнавать на улице. «Неважно, куда я иду, люди останавливают меня и спрашивают: "Ты тот парень с Facebook?"» — рассказал пенсионер. Теперь он планирует и дальше продавать вещи, используя свою популярность: например, нижнее белье и растения, которые являются его «любовью и страстью».

В мае 2018 года пенсионерки снялись в белье в необычном фотопроекте Крисси Спаркс (Chrissy Sparks). Фотограф хотела показать, что раскованной и сексуальной женщина может быть в любом возрасте. На кадрах дамы изображены в кружевном белье и пеньюарах, туфлях на высоких каблуках и броской бижутерии.

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