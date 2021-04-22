Российский депутат заработал три миллиарда рублей за год

Депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Евтушок задекларировал официальный доход в 5,5 миллиарда рублей. За прошлый год он заработал более трех миллиардов рублей, следует из декларации.
В прошлом отчетном периоде его доход составил 2,3 миллиарда рублей. В собственности Евтушка находятся гараж, четыре нежилых помещения, пять автомобилей Mercedes-Benz, снегоход, а также общая с супругой квартира площадью 180 квадратных метров.
Официальный доход жены госслужащего составил 2,7 миллиарда рублей. Евтушок — депутат от «Единой России» и совладелец рыбодобывающей компании «Океанрыбфлот». Он уже несколько лет возглавляет список богатейших депутатов Камчатки.
Ранее стал известен доход президента России Владимира Путина. Он заработал почти 10 миллионов рублей в прошлом году. Среди транспортных средств за Путиным закреплены: два автомобиля ГАЗ 21М («Волга»), «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф». При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заработал за 2020 год больше, чем Путин.
«Не только пресс-секретарь заработал больше, чем президент, многие заработали больше, чем президент», — объяснил он, добавив, что госслужащим зарплата начисляется по-разному.