Россиянам назвали «убийцу» автомобильного мотора

Долгая работа автомобиля на холостых оборотах может «убить» двигатель. Об этом россиян предупредило издание «Автовзгляд».

Как пишет «Автовзгляд», многие водители привыкли тщательно прогревать автомобиль перед поездкой, но это может привести к снижению его ресурса. Основной риск связан с моторным маслом — на низких оборотах снижается скорость его циркуляции. «Ведь давление жидкости, а также объем прокачанной смазки по всей масляной системе напрямую зависят от количества оборотов двигателя», — отмечает портал.

В публикации также сказано, что в современном двигателе смазка элементов происходит комбинированным способом — к наиболее нагруженным узлам оно поступает под давлением, а к менее нагруженным — самотеком или разбрызгиванием. Из-за низкого давления масла может возникнуть износ маслонасоса или масляное голодание всего устройства.

Кроме того, при долгой работе на холостых оборотах топливно-воздушная смесь сгорает неэффективно, в результате чего несгоревшее топливо с примесью масла попадает на соты нейтрализатора и забивает их, из-за чего узел начинает разрушаться. Керамические частички от нейтрализатора засасывает в мотор, что может вызвать появление задиров в цилиндрах, которые также могут привести к капитальному ремонту.

Особое внимание надо уделить наддувным двигателям с маленьким картером: в таких агрегатах масло перегревается при долгом стоянии в пробке, особенно при жаре. В результате смазка может загустеть и забить масляные каналы, что может привести к перегреву двигателя.