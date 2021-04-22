Шойгу приказал готовиться к «неблагоприятному развитию» учений НАТО

Вооруженные силы России должны быть готовы к тому, что военные учения НАТО пойдут по сценарию «неблагоприятного развития». Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

По его словам, российским военным необходимо приготовиться к оперативному реагированию, поскольку обстановка в районах учений Defender Europe может развиваться непредсказуемо.

В связи с этим министр отдал приказ пристально наблюдать за действиями Североатлантического альянса.

Ранее Киев признался, что вместе с НАТО будет отрабатывать подготовку к войне за Крым в рамках крупнейших со времен холодной войны учений Defender Europe 2021. Кроме Украины из стран-партнеров альянса к ним активно привлекаются Грузия и Молдавия.