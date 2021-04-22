Россия
 
Последние новости
Чехия сократит число сотрудников российского посольства в Праге
Фура с 22 тоннами соляной кислоты перевернулась на российской трассе
Порошенко потребовал новых санкций из-за выдачи российских паспортов в Донбассе
Российского посла вызвали в МИД Чехии
Джейсон Стэйтем оценил свой «пацанский» портрет на русском заборе
Стало известно о «космическом» гонораре Емельяненко за бой с Джиганом
Участник шоу талантов разрыдался из-за неудачного выступления
Защите по делу MH17 разрешили осмотреть обломки самолета
В Британии обеспокоились «дутыми» российскими войсками под Москвой
Новости партнеров
Прослушать новость

Шойгу приказал готовиться к «неблагоприятному развитию» учений НАТО

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
Фото: Министерство обороны РФ / Globallookpress.com

Вооруженные силы России должны быть готовы к тому, что военные учения НАТО пойдут по сценарию «неблагоприятного развития». Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

По его словам, российским военным необходимо приготовиться к оперативному реагированию, поскольку обстановка в районах учений Defender Europe может развиваться непредсказуемо.

В связи с этим министр отдал приказ пристально наблюдать за действиями Североатлантического альянса.

Ранее Киев признался, что вместе с НАТО будет отрабатывать подготовку к войне за Крым в рамках крупнейших со времен холодной войны учений Defender Europe 2021. Кроме Украины из стран-партнеров альянса к ним активно привлекаются Грузия и Молдавия.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Шойгу приказал отвести войска с южных рубежей страны
Россия начала масштабные военные учения в Крыму
В Киеве признались в совместной с НАТО подготовке к войне за Крым