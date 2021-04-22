Россиянку зарезал совращенный ею в 15 лет любовник

В Омской области завершено расследование уголовного дела 20-летнего Павла Черныша, которого обвиняют в убийстве своей 30-летней сожительницы. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Любовные отношения между Чернышом и женщиной по имени Наталья завязались пять лет назад, когда ему было 15 лет, сообщает «КП». Женщина совратила подростка, родила от него ребенка. Постепенно Черныш потерял интерес к своей взрослой любовнице и переключил внимание на сверстниц. Наталья его ревновала и выражала недовольство. Летом 2020 года пара выехала на пикник к озеру черной у села Петрово Тевризского района.

По данным следствия, ночью 29 июня 2020 года между обвиняемым и потерпевшей произошла ссора, во время которой Черныш нанес ей 16 ударов ножом. Женщина скончалась на месте от полученных ранений. Убийца выкинул нож, вернулся домой и лег спать. Утром отец сообщил ему об обнаружении тела Натальи и тогда он написал явку с повинной. Но в ходе следствия Черныш отказался от признательных показаний. Тем не менее, следствием собрана доказательная база, дело Черныша направлено в суд для рассмотрения по существу.

У пары остался ребенок полутора лет.