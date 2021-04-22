Кремль не увидел ничего страшного в оттоке ученых из России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что в оттоке российских ученых за границу нет ничего страшного, так как это естественный процесс эмиграции при конкурентной борьбе. Слова пресс-секретаря приводит «Интерфакс».

«Это не всегда отток, это часть эмиграции. Ученые — они абсолютно свободные люди и работают в тех местах, где наиболее интересные проекты реализуются, и создаются наиболее комфортные условия», — сказал Песков.

При этом он отметил, что процесс эмиграции двусторонний и ничего трагичного в этой ситуации нет. Песков подчеркнул, что государства должны создавать комфортные условия для ученых, и, по его словам, Россия участвует в этой конкуренции.

20 апреля главный ученый секретарь Российской академии наук Николай Долгушкин сообщил, что число отечественных ученых, уезжающих из России, увеличилось в пять раз с 2012 года. В настоящее время с 2020 года из России уехало примерно 70 тысяч ученых. Он добавил, что Россия — единственная из развитых стран, где несколько десятилетий подряд уменьшается количество ученых.

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