Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал Россию и Белоруссию «привыкнуть жить в состоянии внешней угрозы». Он высказал мнение в программе «Понятная политика. Плюс» на телеканале «Беларусь 1». Его слова приводит ТАСС.

«Мы и по отдельности — Белоруссия и Россия, и вместе являемся постоянной целью и объектами нападок со стороны других стран. Нам просто нужно привыкнуть жить в состоянии внешней угрозы, состоянии, когда внешняя окружающая среда агрессивна, враждебна и недружелюбна», — сказал он.

По его словам, уязвимость или Москвы, или Минска усиливает опасность «для второй страны».

Также Песков напомнил, что президент России Владимир Путин в ежегодном послании российскому парламенту уделил большое внимание ситуации в Белоруссии. Так президент продемонстрировал то, как другие страны могут проявлять свою враждебную политику, заключил пресс-секретарь.

В ходе послания Федеральному собранию 21 апреля Путин пообещал быстрый и жесткий ответ на провокации против России. По его словам, организаторы провокаций «пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели». Он подчеркнул, что красную черту в отношениях других стран с Россией Москва будет определять в каждом конкретном случае.