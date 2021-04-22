Глава ДНР приготовился встретиться с Зеленским в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом политик сказал в видеообращении, размещенном на его сайте.

«Призываю вас, господин Зеленский, не лидеров третьих стран приглашать на линию соприкосновения, а лучше отправиться туда самому для честного и открытого разговора с нами», — сказал Пушилин, добавив, что готов встретить Зеленского вместе с главой Луганской народной республики (ЛНР) Леонидом Пасечником.

Глава ДНР предложил украинскому лидеру, в частности, посетить горячие точки на линии конфликта: Старомихайловку, Опытное, Веселое, Зайцево и Александровку.

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Он также отметил, что в случае отказа главы государства они с Пасечником готовы к онлайн-дебатам. «Чтобы все мировое сообщество имело возможность видеть и слышать, кто выдвигает реально мирные предложения, а кто просто создает хайп, а на самом деле совершенно не заинтересован в мирном урегулировании», — пояснил свою позицию политик.

По словам Пушилина, сторонами конфликта официально выступают Киев и Донбасс, что зафиксировано Советом безопасности. Пушилин подчеркнул, что если Зеленский продолжит призывать к диалогу третьи стороны, республики квалифицируют это как выход из Минских соглашений.

20 апреля президент Украины предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться «в любой точке Донбасса, где идет война». В ответ на это Путин заявил, что готов принять украинского президента в Москве в любое удобное время.

С конца марта в зоне вооруженного конфликта в Донбассе наблюдается резкое ухудшение ситуации, стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. В связи с этим Украина обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе, так как считает ее ответственной за конфликт. Переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу зашли в тупик.