Глава ЛНР предложил Зеленскому встретиться в Донбассе

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться в Донбассе и обсудить возможность мирного урегулирования конфликта, сообщает ТАСС.

По его словам, переговоры могут пройти в любой точке линии соприкосновения, которая вскоре может стать красной, если конфликт не удастся уладить дипломатическим путем. «Где? Да где угодно: у Счастья, Станицы, Золотого... Если есть искреннее желание мира, место найдется! Говорить о мире и спасении жизней наших людей я готов! А вы?» — сказал Пасечник.

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20 апреля Владимир Зеленский обратился к российскому коллеге Владимиру Путину и предложил ему встретиться «в Донбассе в любой точке, где идет война». Украинский лидер отметил, что на заседаниях советников «нормандской четверки» и подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию.

В ответ на это Пасечник упрекнул президента в отсутствии права назначать какие-либо встречи в Донбассе, так как эта территория является домом для граждан ДНР и ЛНР, и добавил, что украинскую землю Зеленский «уже продал».

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ на это в Кремле заявили, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.