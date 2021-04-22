В Кремле высказались о возможности встречи Путина и Зеленского

В Кремле высказались о возможности переговоров президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, который предложил «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Об этом в четверг, 22 апреля, сообщает РИА Новости.

«Да, президенту доложено. Если президент посчитает необходимым, он ответит сам. Мне сейчас нечего сказать», — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На уточняющий вопрос о том, возможна ли эта встреча в Донбассе, как предложил украинский лидер, официальный представитель президента России отметил, что ему нечего добавить к тому, что он уже сказал.