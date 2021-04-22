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Британия извинилась за сотни тысяч забытых жертв Первой мировой войны

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Фото: UKPA / AP

Лондон принес извинения после публикации отчета о смерти более 150 тысяч африканских и индийских солдат во время Первой мировой войны, забытых властями. Об этом сообщает Le Figaro.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес от имени правительства выразил глубокое сожаление о сложившейся ситуации и сослался на стойкие предрассудки и расистские идеи, некогда популярные в английском обществе. «Мы не можем изменить прошлое, но мы обязаны сделать выводы и действовать», — заявил он.

По данным Комиссии по британским военным захоронениям, более 50 тысяч солдат из Восточной Африки, Индии и Египта не были удостоены именных захоронений, в отличие от их светлокожих товарищей. Кроме того, от 116 до 350 тысяч погибших никогда ранее не упоминались в ходе акций памяти о войне и торжественных церемоний. Причиной для этого стало широкое распространение расизма в Великобритании.

Отчет о солдатах был сформулирован после выхода документального фильма The Unremembered («Не оставшийся в памяти»). Автор фильма депутат Лейбористской партии Великобритании Дэвид Ламми отметил, что никакие оправдания не позволят исправить унижения забытых жертв войны. «Однако это извинение дает нам как нации возможность изучить эту ужасную главу нашей истории и воздать должное каждому из солдат, которые пожертвовали своей жизнью», — добавил политик в Twitter.

Переоценка отношения к колониальному прошлому Британии была вызвана общественным движением Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»), отмечает Le Figaro. Оно было основано в США в 2013 году для борьбы с расизмом и полицейским насилием. Летом 2020 года активисты BLM организовали массовые протесты по всей стране.

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