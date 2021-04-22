ФСБ начала тормозить вывоз продуктов питания из России

С середины апреля сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) начали по-новому досматривать большегрузные грузовики с продуктами питания, следующие в Казахстан. Об этом со ссылкой на ряд источников пишет «Коммерсантъ».

Процесс тормозит доставку, на многих пунктах пропуска образовались многокилометровые пробки. В Моштаково, Озинках, Бугристом и Петухово фуры стоят по несколько дней. Из-за этого увеличиваются транспортные расходы, и растет риск порчи товара.

Как утверждает источник на рынке, трудности испытывают крупные производители, например, PepsiCo (Pepsi, Lay’s, «Домик в деревне» и другие бренды) и Danone («Простоквашино», «Активиа», «Растишка»). Сами компании подтверждают проблемы.

Так, вице-президент по корпоративным отношениям Danone в России и СНГ Марина Балабанова утверждает, что пограничники требуют обеспечить проход внутри фургона. Очень часто это означает, что приходится проводить выгрузку товара, а потом загружать обратно. Управляющий директор ГК «Совтрансавто» Владимир Тян добавляет, что, по сути, полная выгрузка стала единственным способом легально пройти границу для отправленных грузовиков.

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Исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина заметила, что факт досмотра пограничники в документах не отмечают. А это значит, что если они повредят груз или нарушат упаковку, то ответственность ляжет на перевозчика.

В итоге с поставщиков могут потребовать компенсации за простой на границе, а взыскать убытки с ФСБ будет сложно. Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов заметил, что в любом случае ФСБ заявит, что действовала по закону, а суд на основании этого утверждения отклонит иск компании.

Национальная палата предпринимателей Казахстана «Атамекен» указывает, что сотрудники ФСБ объясняют более тщательный досмотр ростом числа случаев перемещения на грузовом транспорта наркотиков, оружия, боеприпасов, находящихся под эмбарго продуктов и лиц, скрывающихся от пограничного контроля. Новые требования, отмечают в PepsiCo, не обсуждали с бизнесом, переходные периоды не вводили, и подготовиться к ним было невозможно.

В связи с этим экспортеры собрались обратиться в министерства с жалобой на действия силовиков. Однако в Минтрансе уже заметили, что вопрос лежит вне их компетенции.

Ранее стало известно, что в России изменят систему реализации конфискованного товара, чтобы с его продажи можно было получать больше денег.