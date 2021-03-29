Власти России захотели получать больше денег с конфиската

В России изменится система реализации конфискованного товара, чтобы с его продажи можно было получать больше денег. Для этого власти намерены как ужесточать контроль, так и ввести автоматизацию торгов, сообщает «Коммерсантъ».

Нормативную базу Министерство финансов и Федеральное казначейство (ФК) хотят подготовить до конца текущего года. Запуск информационной системы «Конфискат», как рассказала замглавы ФК Анна Катамадзе, намечен на 2024 год.

С помощью системы власти хотят повысить прозрачность учета изъятого в пользу государства имущества, чтобы в казначействе данные о нем попадали на всех этапах. До этого предполагаются точечные поправки в законодательство.

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О проблемах учета конфиската известно уже давно. В 2018 году Счетная палата по итогам проверки указывала, что на продажу направляют всего 1 процент изъятого, причем предпродажную подготовку затягивают, а электронные торги есть не везде. По итогу расходы на хранение имущества превышают доход, полученный государством от продажи.

Чтобы повысить эффективность реализации конфиската и устранить коррупционные нарушения, президент страны Владимир Путин еще в 2019 году поручил Минэкономразвития разработать единую систему учета. Дело сдвинулось с места только после того, как Росимущество перешло в ведение Минфина в 2020 году.

Как свидетельствует дорожная карта создания «Конфиската», в 2021 году Федеральная служба безопасности (ФСБ) должна обмениваться с Росимуществом сведениями об изъятом товаре. С 2023 года к такому обмену должна подключиться служба приставов. В настоящее время сведения об имуществе находятся в базах различных ведомств.