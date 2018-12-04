Государство потеряло миллионы на конфискации имущества

Расходы Росимущества на хранение конфиската в прошлом году превысили прибыль от его продаж, сообщает РБК со ссылкой на данные Счетной палаты.

В 2017 году расходы на хранение составили 222 миллиона рублей, а от реализации удалось выручить 180 миллионов рублей. За первое полугодие 2018 года на хранение пришлось потратить 62 миллиона рублей, а выручить за счет продаж удалось 64 миллиона рублей.

Отмечается, что на продажу идет менее одного процента конфискованного имущества. Также, по оценке Счетной палаты, предпродажная подготовка длится «необоснованно» долго (до восьми месяцев), а торги в электронной форме идут не во всех регионах.

Кроме того, вызывает сомнение адекватность оценки конфискованного имущества. Например, как отмечает Счетная палата, в Новосибирске шесть наручных часов известных брендов сначала оценили в 136 тысяч рублей, а после повторной проверки их цена возросла до 1,3 миллиона рублей.

Аудиторы также отметили случаи демпинга на торгах по закупкам услуг по хранению, реализации и уничтожению конфиската. Зачастую исполнители сами доплачивали за контракт, а имущество впоследствии могло быть похищено.

Согласно Уголовному кодексу, власти могут конфисковать в свою пользу любое имущество, полученное в результате преступлений или используемое для финансирования терроризма, экстремизма, преступной организации. Изъятие проводят таможенники, судебные приставы, ФСБ, Росрыболовство, прокуратура, затем полученные ценности передают в Росимущество.

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