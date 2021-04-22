В России предупредили о рисках роста числа нелегальных такси

Общественный совет по развитию такси предупредил о рисках роста числа нелегальных такси в России в случае повышения тарифов ОСАГО для бизнеса. Об этом говорится в письме организации, направленном в Центробанк, пишут в четверг, 22 апреля, «Известия».

По данным организации, ранее страховщики обсуждали возможность пересмотра тарифов совместно с Центробанком и Минфином и настаивали на их увеличении минимум на 60 процентов для такси. Совет по развитию такси в своем письме предупреждает ЦБ, что повышение стоимости полисов может вызвать массовый переход перевозчиков в «серую» зону.

Как отметила председатель совета Ирина Зарипова, сейчас цена полиса ОСАГО для автомобиля такси в Москве составляет около 43 тысяч рублей. В организации считают, что стоимость страхования машины такси не должна составлять 100 тысяч рублей в столице и 70 тысяч рублей в регионах.

В пресс-службе Центробанка изданию сообщили, что регулятор получил письмо и изучает его. При этом, добавили там, инициатива о повышении страховых тарифов для такси на 60 процентов в ЦБ пока не поступала. Там также напомнили, что в последний раз тарифы повышали в сентябре 2019 года и по закону их пересмотр не может происходить чаще одного раза в год. Пока же регулятор не начинал проводить анализ убыточности для изменения тарифного коридора. В то же время регулятор признает, что автомобили такси чаще попадают в аварии, в отличие от легковых автомобилей физических лиц.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что за последний год в России на 20 процентов выросло число смертей в авариях с таксистами. Он добавил, что в целом статистика по инцидентам с машинами такси осталось прежней — показатели такие же, как и были в 2019-2020 годах. При этом ведомство стало больше фиксировать смертей при подобных столкновениях на дорогах.