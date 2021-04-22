Культура
 
Последние новости
Шойгу приказал отвести войска с южных рубежей страны
МИД пообещал позаботиться о российских гражданах в Чехии
Россиянам перечислили неподходящие для взятия кредита поводы
Девушка разоблачила изменения внешности блогеров после фотошопа на своем примере
Россияне с инвалидностью смогут получить второе образование бесплатно
Российская полиция нашла автора детского порно по фотографии с GPS-координатами
В России разработают закон о навозе
В Киргизию прибыла первая партия вакцины «Спутник V»
В Британии обеспокоились «дутыми» российскими войсками под Москвой
Курс рубля взлетел
Новости партнеров
Прослушать новость

В России показали старую версию «Властелина колец» вместо отреставрированной

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: фильм «Властелин колец: Братство Кольца»

Кинотрилогия «Властелин колец», идущая в российских кинотеатрах, оказалась оцифрованной версией 2001 года, а не отреставрированным в разрешении 4К фильмом. Об этом сообщает DTF со ссылкой на официальную группу кинотеатра «Киносфера IMAX»

«Мы показываем оцифрованную кинотеатральную версию 2001 года в формате 2D IMAX. Именно в этом формате картина была предоставлена прокатной компанией. Мы ожидаем официальный ответ от кинопрокатной компании и передали им все отзывы наших гостей», — ответил на упреки зрителей представитель кинотеатра.

Первая часть фильма вышла в прокат 15 апреля. Тогда же люди, сходившие на показ, начали жаловаться в социальных сетях на низкое качество изображения. Они сомневались, что смотрели новую версию в 4К.

С 13 по 18 апреля на официальной странице «Warner Bros.Россия» во «ВКонтакте» сообщалось, что кинотрилогия будет в разрешении 4К, а уже 21 апреля там стали писать о показе оригинальной версии.

Ранее в апреле сообщалось, что сериал «Властелин колец» по одноименной серии романов Джона Рональда Руэла Толкина станет самым дорогим в истории. Производство первого сезона будет стоить кинокомпании Amazon Studios 465 миллионов долларов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Отреставрированный «Властелин колец» в кинотеатре — не отреставрированный
Завершились съемки сериала «Властелин колец»
Актеры из «Властелина колец» решили спасти дом Толкина и превратить его в музей
В США выставили на продажу жилище для хоббитов
Другие материалы рубрики
Культура00:0425 марта

Она вам не Деми

Героин, передозировки, изнасилования: о чем рассказала Деми Ловато в сериале «Танцы с дьяволом»
11:5716 апреля

Тима Белорусских признался в суде в употреблении наркотиков с 16 лет

10:3616 апреля

Лидер «Ногу свело!» заявил о переносе гастролей после давления на организаторов

08:5316 апреля

Лидия Федосеева-Шукшина потребовала миллион рублей от сына Алибасова

Культура00:0124 марта

«Люблю мужчин, но женщины справились бы лучше»

Дэйзи Ридли о токсичности мужских мыслей, «Звездных войнах» и новой роли
01:1416 апреля

Мадс Миккельсен снимется в новом фильме об Индиане Джонсе

23:2315 апреля

Вышел новый трейлер «Форсажа 9»

21:5515 апреля

Пугачева поддержала Manizha и предложила изменить текст песни для «Евровидения»

Культура00:0121 марта

«Выбирайте между моногамией, полиаморией и свингерством»

Как отношения с несколькими партнерами стали нормой в современном мире?
19:2915 апреля

Дженнифер Лопес разорвала помолвку с Алексом Родригесом

17:5715 апреля

Звезда «Иронии судьбы» отреагировала на идею переснять фильм в Голливуде

16:5815 апреля

Данила Козловский перечислил главные проблемы русских людей

Россия
Россиянин попытался восстановить паспорт и узнал о своей смерти
В Подмосковье Ил-78 зашел на аварийную посадку из-за неисправности шасси
Коммунисты потребовали отставки Зюганова из-за кризиса в КПРФ
«Он погиб через два часа после разговора со мной»
Дудаева уничтожили ракетой после телефонного звонка. О чем вспоминает его собеседник спустя 25 лет?
В России выявили 8996 новых случаев коронавируса
«Их просто выписывают на улицу, зашив сикось-накось»
В России изменили правила помощи раковым больным. Чего теперь боятся врачи и пациенты?
Все материалы
Мир
Россия пожелала послу США съездить в Вашингтон с пользой
Белые страдания
Модные бренды публично осуждают рабство. Почему они до сих пор используют труд невольников в Китае?
ПАСЕ призвала освободить Навального и допустить к нему врачей
Последствия взрывов складов боеприпасов в ВрбетицеРоссия выслала 20 чешских дипломатов
Взрывы, работа на спецслужбы и розыск диверсантов из России — из-за чего поссорились Москва и Прага
Премьер Чехии счел несбалансированным штат посольств в Праге и Москве
Кубинские старцы
Фидель и Рауль Кастро правили Кубой больше 60 лет. Как заканчивается их эпоха?
Европа предложила России поговорить
Все материалы
Бывший СССР
Накрывает войной
Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой
Потеряли границы
Как грузинские святыни оказались на территории Азербайджана из-за ошибок в советских картах
Познер покинул Тбилиси после протестов из-за его визита
Телеведущему припомнили слова о том, что Абхазия никогда не была частью Грузии
«Запад бросил белорусскую оппозицию»
Противники Лукашенко впервые не смогли вывести людей на улицы. Можно ли назвать это победой власти?
Все материалы
Экономика
Обсуждены мероприятия после ковида
Путин пообещал новые выплаты россиянам с детьми
Что нужно знать о выплатах: сколько получат родители школьников, одинокие матери и беременные?
Появление «бунтарей с Reddit» в России назвали невозможным
Конференция ЦИПР в Нижнем Новгороде, 2020 годЦентр притяжения
Как столица Поволжья превращается в российскую Кремниевую долину
Альфа-Банк запустил новое приложение для инвестиций
От утопии к реальности
Сотрудники ГАЗа при поддержке Олега Дерипаски изменят облик крупнейшего района Нижнего Новгорода
Греф рассказал об избытке денег в мире
Все материалы
Силовые структуры
Бывшего полковника-миллиардера из ФСБ вычислили по брошенному в мусор компромату
«Они угрожали потерпевшим и свидетелям»
Как банда криминального авторитета держала в страхе целую воинскую часть на Алтае
Российский полицейский заразился ВИЧ и получил компенсацию за «военную травму»
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Суд признал законным приговор осужденным за свадьбу с гостем из ФСБ супругам
ФСБ задержала консула Украины в Петербурге
Дипломат пытался получить секретную информацию. Его поймали с поличным
При вооруженном нападении на российскую семью погибли два человека
Все материалы
Наука и техника
Россия начала масштабные военные учения в Крыму
«Это только усугубит неравенство»
 
В России назвали «козырь» на случай войны
Использование реактивного ранца при захвате судна показали на видео
Первый в мире человек в космосе Юрий ГагаринБремя первых
60 лет полету Гагарина: как СССР раньше США отправил человека в космос
Боевая техника ВМС США вблизи Ирана попала на видео
Танцор диско
Пьяный полицейский вершит справедливость и пытается найти себя. Обзор Disco Elysium: Final Cut
Все материалы
Спорт
«Выжить было большим успехом»
Драки, переломы и тюрьма: как прошел самый жестокий матч в истории футбола
Уле Гуннар СульшерМанчестер в огне
Лондонское дерби и испытания для манкунианцев — главные интриги тура АПЛ
«В три года выбил деду челюсть одним ударом»
Сын знаменитого боксера Кости Цзю не знает поражений на ринге. Повторит ли он успех отца?
Все материалы
Культура
Умер любимый режиссер Квентина Тарантино
Свинью подложили
Материнство, драма и поросячий визг: российский документалист снял самый пронзительный фильм года
Актер из сериала «Глухарь» найден мертвым в Москве
«Росходилася с ним 17 раз, а на 18-й раз розошлися навсигда»
История неграмотной крестьянки в СССР, которая решила, что о ее невероятной жизни нужно снять фильм
Внучка Людмилы Гурченко заявила о пропаже драгоценностей артистки
Куш побольше
Стэйтем, реки крови и библия для уголовников: каким вышел новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий»
Умер писавший песни Селин Дион и Бонни Тайлер композитор Джим Стайнман
Все материалы
Интернет и СМИ
«Русские хакеры» взломали поставщика Apple и слили секретные чертежи
Владислав Иванов (Лелуш)«Он истощен. Это больше не смешно»
Россиянин случайно стал звездой в Китае и оказался в плену у продюсеров. Как его пытаются спасти?
Журналист заразился коронавирусом и умер в ожидании госпитализации
«Эти бредовые идеи не могут помочь»
Как журналисты годами убеждали мир, что ВИЧ не существует, а потом сами умерли от СПИДа
Водонаева перенесла микроинсульт и обратилась к фанатам
Дичь какая
Россияне заводят опасных животных и хвастаются этим на YouTube. Зачем они это делают?
Иностранные хакеры пытались украсть российские разработки вакцин от коронавируса
Все материалы
Ценности
Гвен Стефани снялась в наряде из клипа 25-летней давности и удивила фанатов
Капиталина Большакова«Душа русской женщины тоскует по празднику жизни»
Почему внешность жен бандитов из 90-х стала модным трендом у российской молодежи
Форму иностранных спортсменов на предстоящей Олимпиаде высмеяли в соцсетях
«Я удивлен, что у меня столько денег»
Как Барак Обама зарабатывает на роскошную жизнь после ухода с поста президента США
Фанаты увидели в танце Бритни Спирс в откровенном наряде призыв о помощи
OnlyFans-модель Мари Новосад«Я несу в этот мир наслаждение»
Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
Россияне принялись скупать дорогую одежду вопреки пандемии
Все материалы
Путешествия
«Некоторые живут прямо на земле»
Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Если вы их найдете, они вас убьют»
Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
«Буквально теряешь голову»
Таинственные пещеры, буйство ароматов и шумные рынки: зачем ехать в Турцию весной
Amelia Earhart (1898-1937), American aviator, smiling as she stands near her plane.«Иначе я перестану себя уважать»
Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
Все материалы
Из жизни
Полицейская чихуахуа не вынесла гибели хозяина и умерла в тот же день
Дорис Пейн«Я не жалею, что воровала. Я жалею, что меня поймали»
Как воровка всю жизнь крала драгоценности на миллионы долларов, но попалась на краже продуктов
Диетолог предупредила об опасности овсяной каши
«Он никогда никому не доставлял проблем»
Как бездомный унаследовал миллионы долларов, но так и не узнал об этом и умер под мостом
Разделенные при рождении близнецы нашли друг друга 36 лет спустя
«Узнавали, что я русский, разворачивались и уходили»
История бывшего сотрудника уголовного розыска о жизни в Кремниевой долине
Женщина сбросила 83 килограмма и рассказала свою историю похудения
Все материалы
Представлен обновленный Volkswagen Polo
Редкий вид: V8 поперёк
Настоящая экзотика — машины с поперечно расположенным мотором V8
УАЗ «Патриот» будут продавать в США с мотором V8
Мегадизель Audi SQ7 против супергибрида Volvo XC90
Возможно ли с хитрым «пакетом сока» противостоять мотору V8?
Toyota начала испытания двигателя внутреннего сгорания на водороде
«Дни Скорости на льду Байкала»: есть рекорды!
Рубеж в 300 км/ч взят — и это еще не всё...
Новая Skoda Fabia получит полностью светодиодную оптику
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы