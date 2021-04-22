В России показали старую версию «Властелина колец» вместо отреставрированной

Кинотрилогия «Властелин колец», идущая в российских кинотеатрах, оказалась оцифрованной версией 2001 года, а не отреставрированным в разрешении 4К фильмом. Об этом сообщает DTF со ссылкой на официальную группу кинотеатра «Киносфера IMAX»

«Мы показываем оцифрованную кинотеатральную версию 2001 года в формате 2D IMAX. Именно в этом формате картина была предоставлена прокатной компанией. Мы ожидаем официальный ответ от кинопрокатной компании и передали им все отзывы наших гостей», — ответил на упреки зрителей представитель кинотеатра.

Первая часть фильма вышла в прокат 15 апреля. Тогда же люди, сходившие на показ, начали жаловаться в социальных сетях на низкое качество изображения. Они сомневались, что смотрели новую версию в 4К.

С 13 по 18 апреля на официальной странице «Warner Bros.Россия» во «ВКонтакте» сообщалось, что кинотрилогия будет в разрешении 4К, а уже 21 апреля там стали писать о показе оригинальной версии.

Ранее в апреле сообщалось, что сериал «Властелин колец» по одноименной серии романов Джона Рональда Руэла Толкина станет самым дорогим в истории. Производство первого сезона будет стоить кинокомпании Amazon Studios 465 миллионов долларов.