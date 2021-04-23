Полная блогерша повторила видео модели в бикини со скакалкой и насмешила фанатов

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила видео бразильской модели Изабель Гулар (Izabel Goulart) в откровенном образе. Ролик появился на ее странице в Instagram.

На оригинальных кадрах 36-летняя знаменитость выполняет прыжки на скакалке в желтом бикини на территории своего дома. Ее образ дополняют солнцезащитные очки. Барбер в свою очередь попыталась сымитировать действия и образ манекенщицы в похожей локации. Публикация набрала три миллиона просмотров и 400 тысяч лайков.

Видео рассмешило фанатов блогерши. «Впечатляюще!», «Я прыгаю примерно так же», «Ожидание и реальность», «Одна из твоих лучших пародий», «Ты просто легенда», «Обожаю тебя, Селеста!» — писали они.

Ранее в марте Селеста Барбер рассмешила поклонников пародией на снимок жены Джастина Бибера в бикини. На оригинальном кадре модель запечатлена в разноцветном бикини, верх которого оформлен черно-коричневыми полосками. Звезда снялась в супермаркете с корзиной продуктов в руке. Австралийка попыталась сымитировать наряд Бибер и сделала фото в аналогичной локации.