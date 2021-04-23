Назван срок начала прокладки высокоскоростного интернет-кабеля в Арктику

Глубоководная прокладка кабеля подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС, «Полярный экспресс») от Мурманска до Владивостока на Севморпути начнется в конце мая или начале июня. Этот срок назвал замглавы Минтранса Александр Пошивай, передает ТАСС.

«Этот проект является ключевым для развития информатизации прежде всего Севморпути, Арктического региона», — рассказал он.

Первый участок линии будут протягивать к 2022 году от Териберки (Мурманская область) до Амдермы (Ненецкий автономный округ). Затем появится участок от Диксона до Тикси (Якутия). Ориентировочно, все работы завершатся в 2026 году.

Длина кабеля составит 12,6 тысячи километров, он пройдет по географически кратчайшему маршруту между Европой и Азией и должен выдерживать температуру от плюс 50 до минус 50 градусов. Скорость передачи по линии будет до 100 терабит в секунду.

«Данная линия связи обеспечивает надежными и высокоскоростными каналами связи и передачи данных в портовую инфраструктуру Арктики, на трассе СМП и в ДФО, способствуя цифровой трансформации отрасли водного транспорта», — отметил Пошивай.

По его словам, сейчас также рассматривается вопрос о создании проекта «Большой СМП», который может пройти от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Проект строительства ВОЛС Мурманск – Владивосток был анонсирован в ноябре прошлого года и осуществляется под эгидой Минтранса, Росморречфлота, «Росморпорта» и «Морсвязьспутника». «Полярный экспресс» стоимостью 65 миллиардов рублей полностью обеспечен государственным финансированием, но есть вероятность, что будут привлечены иностранные инвесторы к проектам, связывающим линию от Териберки в сторону Европы и от Владивостока к Азии.