В Раде Зеленскому предрекли последствия отказа от переговоров с Путиным

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин предрек президенту страны Владимиру Зеленскому потерю власти в случае отказа от переговоров с российским лидером Владимиром Путным. Соответствующее заявление депутат сделал в Facebook.

«Если поедет [в Москву] и договорится — есть шанс восстановить отношения с Россией, установить мир на Донбассе, начать восстановление экономики и шанс вернуть стране законность и правопорядок», — написал Кузьмин, добавив, что в таком случае Киев ждут и другие последствия: ухудшатся его отношения с США и Великобританией.

При этом, если Зеленский не поедет в Москву, считает депутат, президенту придется уходить с поста раньше срока, кроме того, отношения Украины с западными партнерами все равно ухудшатся. По словам парламентария, украинские националисты обвинят главу государства и если он поедет на переговоры, и если не поедет.

20 апреля Зеленский на русском языке обратился к Путину с предложением встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Он добавил, что, несмотря на общее прошлое, Россия и Украина смотрят на будущее по-разному. В ответ на это Путин заявил, что готов принять украинского лидера Владимира Зеленского в Москве в любое удобное время.