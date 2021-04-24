«Аэрофлот» разрешил обменять билеты на Кипр

Авиакомпания «Аэрофлот» разрешила пассажирам, которые должны были отправиться на Кипр, обменять билеты или вернуть за них деньги. Компания приняла решение после ужесточения карантинных мер на курорте. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

Компания внесла изменение в порядок возврата и обмена авиабилетов для тех, кто решит отказаться от полета или поменяет дату поездки. Путешественникам предложили изменить даты вылета на новые до конца 2021 года. При этом разница в тарифах и плата за переоформление взиматься не будет. Пассажиры также могут вернуть билеты без штрафных санкций.

Предложениями могут воспользоваться пассажиры рейсов Москва — Ларнака, Москва — Пафос, а также Санкт-Петербург — Ларнака с датой вылета с 26 апреля по 16 мая 2021 года. Компания продолжит выполнять ежедневный рейс из столицы и еженедельные полеты из Санкт-Петербурга.

Кипр объявил о введении локдауна в апреле 2021 года. Ужесточение связано с ухудшением эпидемиологической ситуации. С 26 апреля по 9 мая в республике вводится комендантский час, который будет действовать с 21:00 до 5:00, а жителям разрешат выходить из дома только раз в день, заранее отправив электронное уведомление.