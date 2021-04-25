Диллиан Уайт захотел подраться с Хищником из UFC

Британский боксер-профессионал Диллиан Уайт захотел подраться с франко-камерунским бойцом смешанного стиля (MMA) Фрэнсисом Нганну. Об этом сообщает Sky Sports.

33-летний Уайт утверждает, что для него не имеет значение, пройдет ли такой поединок в боксерском ринге или клетке. «Если Нганну хочет драться — готов драться хоть завтра», — заявил британский тяжеловес.

Нганну известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Спортсмен по прозвищу Хищник удерживает титул чемпиона промоушена в тяжелом весе.

Нганну завоевал пояс, победив американца Стипе Миочича. На счету африканского тяжеловеса 16 побед при трех поражениях.

Уайт — временный чемпион мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). На его счету 28 побед, 19 из них — нокаутом.