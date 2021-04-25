Игроманию в России признают болезнью

В России игроманию признают болезнью, это расстройство включено в перечень «Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, одиннадцатого пересмотра» (МКБ-11). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минздрав России.

В новой версии МКБ добавлены классы «Болезни крови и кроветворных органов», «Нарушения иммунной системы», «Расстройства цикла сон-бодрствование», «Заболевания, связанные с сексуальным здоровьем». Кроме того, в нее вошли главы по народной (традиционной) медицине.

Более десяти лет специалисты занимались подготовкой 11-й версии МКБ, в ней собраны 55 тысяч уникальных кодов травм, болезней и причин смертности. Этот перечень впервые выйдет в электронном виде.

МКБ позволяет отследить различные заболевания во всем мире, выяснить причины смертности, изменения эпидемиологической обстановки в разных странах, пояснил член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый. По его словам, последняя версия международной классификации в четыре раза больше прежней. В МКБ все болезни закодированы, благодаря чему удобнее проводить сравнение данных из больниц разных стран, поскольку заболевания могут иметь разные названия, а код един для всех.

Россия должна завершить переход на МКБ-11 до 2025 года.