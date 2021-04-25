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В Германии призвали покончить с темой Украины ради сближения с Россией

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Михаэль Кречмер
Михаэль Кречмер
Фото: Reuters

Премьер-министр земли Саксония в Германии Михаэль Кречмер в интервью RT заявил о необходимости сблизиться и наладить отношения с Россией и высказался в поддержку концепции общего европейского дома от Атлантики до Владивостока.

Кречмер считает, что Евросоюз и Россия — два партнера, которые всегда будут связаны друг с другом, поэтому должны заниматься тем, что их объединяет. Он подчеркнул, что конфликты вокруг востока Украины необходимо выявлять и разрешать, не допуская их сохранения или обострения. «Давайте уже покончим с темой Украины — поспособствуем установлению там мира, и тогда возможностей для сотрудничества станет еще больше», — призвал он.

Немецкий политик добавил, что россияне и европейцы «хотят мира, безопасности, возможности строить свою собственную жизнь, работать друг с другом в благополучии», и в этом у них много общего.

Ранее сопредседатель партии «Союза-90» / «Зеленых» Анналена Бербок, которую выбрали кандидатом в канцлеры Германии, призвала страны Евросоюза одновременно вести диалог и проявлять жесткость по отношению к России. «Надо быть ясными по существу, сохранять диалог при одновременной жесткости», — заявила она. По словам Бербок, в мире много вызовов и напряженности. В связи с этим она выразила удовлетворение улучшением трансатлантических отношений.

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