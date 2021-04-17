Министр обороны Германии заявила об исходящих от России угрозах

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила об угрозах, исходящих от России, которые появились в Европе. Об этом сообщает агентство DPA, передает ТАСС.

В частности, угрозы исходят от «улучшения российских вооружений и военных операций России посреди Европы», считает Крамп-Карренбауэр. Она подчеркнула, что указание на это говорит не об антироссийском настроении, а лишь о «политических фактах». Кроме того, по словам министра, у России есть ракеты, способные достичь Германии.

Помимо этого, Крамп-Карренбауэр снова выразила обеспокоенность в связи с ситуацией на границе России и Украины. Действия Москвы нацелены на то, чтобы «спровоцировать реакцию», предположила она.

Похожее заявление немецкий министр делала 3 апреля. Тогда она заявила, что из-за России начался «рост вызовов» для Европы. Она добавила, что вызовов становится больше в том числе и из-за «системного противостояния» с Китаем.