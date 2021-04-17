Мир
 
Последние новости
Лукашенко рассказал о «бульканье» Байдена в ответ на вопрос Путина о покушении
Макрон призвал Запад определить красные линии в отношениях с Россией
Подруга Юрия Антонова рассказала о его мучительных болях
В Германии рассказали о «третьем пути» Байдена в отношениях с Россией
Билеты на бой Макгрегора и Порье раскупили за секунды
В Чехии не связали розыск Боширова и Петрова с высылкой российских дипломатов
В России предложили ответ на высылку дипломатов из Чехии
В Москве заподозрили Чехию в желании закрыть посольство в России
Опубликовано видео с переговорами планировавших военный переворот в Минске
Новости партнеров
Прослушать новость

Министр обороны Германии заявила об исходящих от России угрозах

Перейти в «Мою Ленту»
Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Фото: Reuters

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила об угрозах, исходящих от России, которые появились в Европе. Об этом сообщает агентство DPA, передает ТАСС.

В частности, угрозы исходят от «улучшения российских вооружений и военных операций России посреди Европы», считает Крамп-Карренбауэр. Она подчеркнула, что указание на это говорит не об антироссийском настроении, а лишь о «политических фактах». Кроме того, по словам министра, у России есть ракеты, способные достичь Германии.

Помимо этого, Крамп-Карренбауэр снова выразила обеспокоенность в связи с ситуацией на границе России и Украины. Действия Москвы нацелены на то, чтобы «спровоцировать реакцию», предположила она.

Похожее заявление немецкий министр делала 3 апреля. Тогда она заявила, что из-за России начался «рост вызовов» для Европы. Она добавила, что вызовов становится больше в том числе и из-за «системного противостояния» с Китаем.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Германия отказалась шантажировать Россию «Северным потоком-2»
США отправят больше военных в Германию
В ФРГ заявили о «росте вызовов» для Европы из-за России