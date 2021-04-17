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В Германии рассказали о «третьем пути» Байдена в отношениях с Россией

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: TOM BRENNER / Reuters

Президент США Джо Байден выбрал «третий путь» в отношениях с Россией. Об этом говорится в материале журналиста немецкой газеты Die Zeit Михаэля Тумана.

Туман отмечает, что сперва Байден звонит и предлагает российскому лидеру Владимиру Путину встретиться на нейтральной территории, что вызывает ощущение разрядки в отношениях Москвы и Вашингтона. Однако вскоре вводит новые санкции против России и высылает российских дипломатов. По его мнению, таким образом президент США демонстрирует отказ от политики своего предшественника Дональда Трампа, но при этом оставляет в силе свое предложение провести переговоры. Он также добавил, что новые ограничения объясняют, что Байден имел ввиду под «жесткими отношениями» с Москвой, и не препятствуют возможной встрече.

Так, президент США указывает возможный «третий путь» в отношениях с Россией, резюмировал эксперт.

Ранее Байден ввел новый пакет санкций против России. Они коснулись более 30 физических и юридических лиц. Основаниями в Вашингтоне назвали якобы враждебные действия России в киберпространстве, вмешательство в выборы и дела иностранных государств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение новых ограничений со стороны США не будут соответствовать словам американского лидера о необходимости выстраивания стабильных отношений.

13 апреля Байден в ходе телефонных переговоров пригласил Путина на двусторонний саммит на нейтральной территории. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президенты, возможно, встретятся очно предстоящим летом.

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