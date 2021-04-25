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В России разработали порядок ведения просветительской деятельности

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Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Министерство просвещения России разработало порядок ведения просветительской деятельности. Проект постановления устанавливает порядок, условия и формы ее осуществления в образовательных организациях, также порядок контроля за ней. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проектом приказа устанавливаются направления, по которым будет вестись просветительская деятельность. К ним отнесены распространение духовно-нравственных ценностей народов России, знаний о гражданских правах, свободах и обязанностях человека, здоровом образе жизни, психологии человека, а также формирование экологической культуры.

Осуществляться просветительская деятельность будет в формах презентаций, лекториев, семинаров, мастер-классов, круглых столов, дискуссий, путем распространения информационно-печатной продукции, видео- и аудиоматериалов, том числе через интернет. Также к просветительской деятельности предлагается относить создание просветительских интернет-порталов.

Законопроект о просветительской деятельности был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов в декабре 2020 года. В марте документ был принят Госдумой и одобрен Советом федерации. Президент Владимир Путин подписал закон 5 апреля.

Согласно закону, просветительской признается деятельность, направленная на распространение знаний и навыков и осуществляемая вне образовательных программ. Заниматься ей смогут как чиновники, так и граждане при соблюдении определенных правил. Просвещение запрещено использовать для дискриминации и разжигания розни, в том числе через недостоверные сведения об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях разных народов. Кроме того, международное сотрудничество образовательных организаций будут координировать федеральные ведомства. Российские власти считают, что таким образом россияне будут ограждены от «антироссийской пропаганды». Документ вступит в силу 1 июня.

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