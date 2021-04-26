Пенсионерка встретила во дворе огромную обезьяну и попала в больницу

74-летняя американка из города Мертл-Бич, Южная Каролина, подверглась нападению обезьяны во дворе своего дома. Об этом сообщает сайт телеканала WIS.

Инцидент произошел в среду, 21 апреля. Пострадавшая Ширли Сматерс (Shirley Smothers) рассказала, что ее собака внезапно громко залаяла. Женщина отправилась посмотреть, что произошло, и встретилась нос к носу с огромной обезьяной, которая ворвалась к ней во двор и сидела на перилах веранды.

«Она смотрела на меня безумными глазами и скалила зубы», — вспоминала американка. Через секунду животное бросилось на пенсионерку и покусало ее. В результате Сматерс попала в больницу, где ей обработали раны и назначили уколы от бешенства.

Лечение вышло очень дорогим, и теперь женщина пытается получить компенсацию от администрации сафари-парка «Тайгерс», который находится неподалеку. Сматерс уверена, что обезьяна сбежала именно оттуда. Она рассказала, что давно привыкла к рыку львов и тигров, живущих в питомнике, однако никак не ожидала встретиться с агрессивным приматом.

В свою очередь, директор «Тайгерс» доктор Бхагаван Энтл (Bhagavan “Doc” Antle) утверждает, что ни один из их питомцев не сбегал, а все обезьяны находятся под наблюдением круглые сутки. Энтл добавил, что впервые слышит об инциденте со Сматерс и желает ей скорейшего выздоровления.

При этом в беседе с офицером полиции округа Орри владелец сафари-парка сообщил, что одна из обезьян действительно убегала и что сотрудникам пришлось ловить ее в городе.

Ранее сообщалось, что обезьяна откусила палец пятилетнему посетителю зоопарка в португальском городе Вила-Нова-ди-Гая. Руководство зоопарка заявило, что инцидент произошел из-за того, что ребенок пытался кормить обезьяну арахисом, нарушив правила безопасности.