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Инспекторы Евросоюза прибыли в Россию для оценки «Спутника V»

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Фото: JENNIFER LORENZINI / Reuters

В Россию прибыли инспекторы Европейского агентства по лекарственным средствам для оценки вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой шведского правительственного координатора по вакцинам Рикарда Бергстрема.

По его словам, инспекторы из трех стран Европейского союза (ЕС) ознакомятся с производством и результатами клинических испытаний российского препарата. Он отметил, что данный визит является частью процесса утверждения. При этом Бергстрем заявил, что в случае одобрения вакцины поставки в Швецию могут начаться уже в июне. Также шведский правительственный координатор по вакцинам добавил, что в настоящее время ведутся переговоры о производстве компанией из Швеции российского препарата на территории королевства.

Ранее правительство начавшей применять «Спутник V» Венгрии опубликовало данные о безопасности и эффективности пяти вакцин. Согласно отчету, российский препарат продемонстрировал лучшие показатели в рассматриваемых категориях. По опубликованным данным, отечественная разработка показала наилучшие результаты безопасности и эффективности среди конкурентов: так, среди 100 000 вакцинированных средняя смертность оказалась меньше в 7-32 раза, а число заражений COVID-19 — ниже в 2-7 раз.

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