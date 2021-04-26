Пушков оценил разочарование украинского посла из-за отказа ФРГ дать оружие

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил заявление посла Украины в Берлине Андрея Мельника, которого разочаровал отказ Германии предоставить Киеву оружие. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Даже немецкие "зеленые", при всей их русофобии, не считают возможным вступление Украины в НАТО. То есть, и они хорошо понимают: Киеву вступление нужно для того, что втянуть альянс в военный конфликт с Россией. Поэтому — nein ("нет" по-немецки — прим. "Ленты.ру")», — заявил сенатор.

Пушков сыронизировал над разочарованием Мельника: «в НАТО не берут, денег дают мало, ядерное оружие завести не разрешают». Член Совфеда также вспомнил, как бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал посла «клоуном» и согласился с этой позицией, посоветовав ему подать в отставку.

Ранее посол Украины в Германии разочаровался из-за отказа ФРГ предоставить оружие Киеву. Так Мельник ответил на заявление кандидата в канцлеры ФРГ Анналены Бэрбок о том, что для Германии помощь Украине в «разминировании Донбасса» является более приоритетной, чем предоставление оборонного вооружения.