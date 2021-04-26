Заслуженный артист России Анатолий Салимоненко найден мертвым

Скончался заслуженный артист РСФСР Анатолий Салимоненко. Об этом сообщает РЕН ТВ в понедельник, 26 апреля.

Актер театра и кино был найден мертвым в своей московской квартире. По предварительным данным, смерть артиста наступила по естественным причинам. Ему было 80 лет.

Анатолий Салимоненко родился 30 марта 1941 года. Он окончил Школу-студию МХАТ, а после служил в Московском ТЮЗе. На счету актера около 28 ролей в проектах театра и кино. Салимоненко играл в таких спектаклях, как «Татьяна Репина», «Собачье сердце» и «Гуд-бай, Америка!!!». Широкой публике артист известен по фильмам «Аэропорт со служебного входа», «Родины солдат» и «Сердце друга».

21 апреля сообщалось о смерти российского актера из сериала «Глухарь» Алексея Артамонова. Тело 62-летнего артиста обнаружили в его квартире на проспекте Вернадского.