Кладоискатель помог паре найти спрятанные дедушкой в доме деньги

Кладоискатель помог семье из американского штата Массачусетс найти спрятанный под полом в их доме сейф с деньгами. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Кладоискатель Кит Уилл (Keith Wille) из штата Коннектикут занимается поиском кладов уже десять лет. Недавно его наняла семья из Массачусетса для поиска сейфа с деньгами, который, по слухам, их дедушка спрятал где-то в доме. Они хотели найти его перед продажей здания.

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Владельцы дома подозревали, что наличность спрятана под изоляционным материалом. Другие члены семьи уже нашли аналогичные клады в своих домах. Причина, по которой их дедушка прятал деньги, неизвестна.

Уиллу потребовалось около часа, чтобы найти сокровище. Сначала он осмотрел те места в полу, которые уже вскрывали до него. В углу чердака сигнал металлоискателя показал, что клад может быть спрятан там.

Он воспользовался эндоскопом с видеокамерой, чтобы исследовать трещины. «Во втором или третьем отверстии я увидел нечто странное. Там были цифры и буквы. Когда я сфокусировался на этом объекте, я понял, что это замочная скважина. Оказалось, что это сейф», — рассказал кладоискатель.

Сейф был обшит деревом и оказался тяжелее, чем выглядел со стороны. Внутри оказались купюры по 500 долларов (37,5 тысячи рублей), датированные 1934, 1935 и 1950 годами. На пачках денег был штемпель с датой 19 декабря 1958 года. «Покупательская способность 46 тысяч долларов в 1958 году была эквивалентна 421,6 тысячи долларов (31,6 миллиона рублей) в 2021 году», — отметил кладоискатель.

Американец назвал находку одной из самых интересных в своей практике. Семья пока не решила, что будет делать с богатством.

Ранее сообщалось, что австралийский кладоискатель Ли Уэббер (Leigh Webber) отыскал в амстердамском канале похищенный сейф с коллекционными монетами. Судя по надписи Hortus Bonaticus 1682-1982 Amsterdam, это были памятные монеты, выпущенные к юбилею амстердамского ботанического сада.

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