Кладоискатель нашел на дне канала похищенный 20 лет назад сейф с монетами

Австралийский кладоискатель Ли Уэббер (Leigh Webber) отыскал в амстердамском канале похищенный сейф с коллекционными монетами. Об этом сообщает издание Newsweek.

Уэббер совершил находку, когда проверял дно при помощи магнита. Ему удалось обнаружить место, где под водой находились не менее 46 сейфов. Один из них оказался настолько большим, что для его подъема кладоискателю пришлось нанять кран.

«В итоге, приложив массу усилий, мы его вскрыли, — рассказал Уэббер в Tiktok. — К нашему удивлению, он оказался набит монетами». На некоторых имелись защитные чехлы, которые используют нумизматы. Судя по надписи Hortus Bonaticus 1682-1982 Amsterdam, это были памятные монеты, выпущенные к юбилею амстердамского ботанического сада. Кладоискатель связался с полицией и выяснил, что их похитили более 20 лет назад.

Каждая стоит около 30 фунтов стерлингов (более трех тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»). Они были сделаны в 1982 году, и только 500 штук. Это памятные монеты местного ботанического сада, который называется Hortus Botanicus, в честь их 300-летия Ли Уэббер кладоискатель

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