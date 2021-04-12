Клад с золотом и драгоценностями вызвал истерический хохот у владельца земли

В индийской деревне Пембарти, штат Телингана, во время строительства был обнаружен клад. Об этом сообщает издание The Independent.

В четверг, 8 апреля, экскаватор наткнулся на медный сосуд с драгоценными украшениями. Вес найденного золота составил 189,8 грамма, серебра — 1,72 килограмма. Также в сосуде лежал рубин весом 6,5 грамма.

На месте строительства собралась толпа. Многие сочли сокровища подношениями богине из когда-то стоявшего там храма. Они принесли цветы, стали молиться и жечь благовония. Другие пытались успокоить владельца земли, истерически хохочущего над сосудом с драгоценностями.

Местные власти начали раскопки в надежде найти другие клады. По заявлению представителя округа, если возраст находки превышает 100 лет, ее собственником станет государство.

В 2020 году сообщалось, что фермер из индийского штата Мадхья-Прадеш нашел алмаз весом 14,98 карата на участке, который он арендовал за 200 рупий (200 рублей). Находка ушла с молотка за шесть миллионов рупий (шесть миллионов рублей).