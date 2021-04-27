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В Кремле рассказали о производстве «Спутника V» в авральном режиме

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Фото: Чедлы Бен Ибрахим / РИА Новости

Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» ведется в авральном режиме из-за высокого спроса на нее во многих странах. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости во вторник, 27 апреля.

«Все, кто имеет отношение к производству, работают в авральном режиме, и те, кто имеет отношение к зарубежным контактам, тоже в авральном режиме [работают], чтобы наладить производство и за границей», — сказал пресс-секретарь президента России.

Он прокомментировал решение бразильского регулятора, который отклонил запрос региональных правительств на закупку и использование российской вакцины до предоставления «недостающей информации». По словам Пескова, Россия продолжит контакты с Бразилией по вопросу «Спутника V», и если бразильскому регулятору не хватает данных о вакцине, их предоставят.

Ранее на решение бразильского регулятора по «Спутнику V» отреагировали в Государственной Думе. По словам депутата Геннадия Онищенко, в данный момент в этом нет политической подоплеки.

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