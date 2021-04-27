В Москве задержали журналиста «Дождя» Алексея Коростелева

Сотрудники полиции задержали журналиста «Дождя» по подозрению в участии в несанкционированной акции, прошедшей в Москве 21 апреля. Об этом сообщается на сайте телеканала.

По его информации, представители правоохранительных органов пришли к Алексею Коростелеву домой и забрали его в ОВД «Левобережный» для составления протокола по статье 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Уточняется, что на несогласованной акции Коростелев работал как журналист и вел трансляцию с Моховой улицы и Пушкинской площади — у него было редакционное задание, пресс-карта и жилет с надписью «Пресса».

Известно, что репортеру в отделении показали два видео с акции: на одном снят неизвестный молодой человек в черном свитере, на втором — Коростелев в зеленом жилете и с микрофоном «Дождя». Полицейские требуют предоставить редакционное задание журналиста.

21 апреля в России состоялись несанкционированные акции протеста. По данным МВД, число протестующих в 29 городах страны достигло 14,4 тысячи человек. Ведомство призывало граждан отказаться от участия в несогласованных акциях. Там напомнили, что в регионах продолжают действовать ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.