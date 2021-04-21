Полиция задержала 20 человек на несогласованной акции в Москве

Полиция в среду, 21 апреля, задержала 20 человек на несогласованной акции в Москве. Об этом сообщил ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

«Всего в Москве было задержано человек 20. Сейчас посетили ОВД "Кунцево", там было 15 человек, их всех отпустили. Серьезных нарушений мы не зафиксировали», — уточнил Мельников.

Ранее на акции задержали подростка 2005 года рождения, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Он имел при себе саперную лопату.

В Москве по состоянию на 20:30 в акции принимали участие около шести тысяч человек. По данным МВД, 21 апреля в несогласованных акциях в 29 городах России приняли участие 14,4 тысячи человек.

20 апреля власти Москвы отказали в проведении митингов 21 апреля и 1 мая из-за ситуации с коронавирусом. Первое уведомление было подано в правительство столицы с нарушениями требований. В частности, заявленные в уведомлении граждане находятся за пределами России.

МВД России призвало граждан отказаться от участия в несогласованных акциях. Там напомнили, что в регионах продолжают действовать ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.