Трех металлургических гигантов России заподозрили в завышении цен

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) завела дела против трех металлургических гигантов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы. «Северсталь», «Магнитогорский металлургический комбинат» и «Новолипецкий металлургический комбинат» заподозрили в поддерживании монопольно высоких цен на рынке горячекатаного плоского проката.

В ФАС заключили, что рост цен на прокат происходил более быстрыми темпами, чем рост стоимости сырья, необходимого для его производства. Спрос со стороны российских потребителей существенно не увеличился, что, соответственно, не могло вызвать повышение цен более чем на 50 процентов за первое полугодие 2021 года.

«В связи с тем, что признаки нарушения антимонопольного законодательства выявлены в действиях компаний, являющихся конкурентами на рынке горячекатаного проката, ФАС России возбудила дела в отношении каждой компании отдельно», — объяснили в ведомстве.

Компании принадлежат трем российским миллиардерам: «Северсталь» — Алексею Мордашову, НЛМК — Владимиру Лисину, Магнитогорский металлургический комбинат — Виктору Рашникову. Если нарушение подтвердится, предприятиям грозят штрафы.