Из российского отдела полиции похитили задержанного

В Каменске-Шахтинском из отдела полиции похитили задержанного нелегала. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Ашота Мовсисяна задержали за вымогательство. Он ожидал экстрадиции на родину. Ему на выручку пришел приятель, переодетый в форму полицейского. Мужчина представился оперативником из управления МВД по Краснодарскому краю и заявил, что должен забрать задержанного для отработки оперативных мероприятий. Несмотря на то что визитер не предъявил своих документов, ему выдали задержанного.

Сотрудница отдела полиции описала его, как «очень бородатого и настойчивого». Через некоторое время выяснилось, что Мовсисян скрылся. Его с приятелем задержали после организованных поисков.