Убийца беременной россиянки и ее пятилетней дочери сбежал из отдела полиции

Житель Вологодской области, подозреваемый в убийстве беременной жены и ее пятилетней дочери, сбежал из отдела полиции через окно и скрылся — в настоящее время он объявлен в розыск. Об этом в пятницу, 4 сентября, со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального управления Следственного комитета России Наталью Летенкову сообщает РИА Новости.

По словам Летенковой, мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц, в том числе малолетнего»). После задержания он написал явку с повинной и признался в содеянном, а затем, в момент проведения следственных действий в отделе полиции, совершил побег.

Находясь в наручниках, задержанный неожиданно бросился к окну, выпрыгнул со второго этажа и скрылся.

Преступление было совершено накануне, 3 сентября, в деревне Ушаково (Кичменгско-Городецкий район Вологодской области). Как считают следователи, подозреваемый нанес потерпевшим колото-резаные раны головы и тела, а затем поджег дом. Согласно предварительным данным судмедэкспертов, погибшая женщина была беременна.