Эрдогану отказали в сравнении со львом

Глава турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу отказал президенту страны Реджеп Тайип Эрдогану в сравнении со львом из-за его реакции на признание президентом США Джо Байдена геноцида армян. Слова оппозиционного политика приводит РИА Новости.

Кылычдароглу, который возглавляет Народно-республиканскую партию Турции, пояснил, что Эрдоган сохранял молчание три дня и все ждали, что он «зарычит как лев», но в итоге «он заговорил, как кот». Политик заявил, что решение администрации США продиктовано внутренней политикой, но отметил, что и у самого турецкого правительства нет вразумительной внешнеполитической стратегии.

Байден официально признал геноцид армян в Османской империи в субботу, 24 апреля. Этот жест был приурочен ко Дню памяти жертв геноцида армян. В своем заявлении американский лидер отметил, что те, кто вспоминает в этот день о жертвах массовых убийств, берут на себя обязательство «не допустить повторения подобного зверства».

В ответ Эрдоган заявил, что решение Байдена расстроило Турцию, и назвал заявление американского президента «неправомерными, несправедливыми и противоречащими истории словами». По мнению политика, Вашингтон принял решение о признании армянского геноцида под влиянием «радикальных инициатив армянских и антитурецких кругов». Турецкий лидера также сообщил, что Анкара готова открыть архивы с документами о 1915 годе и создать совместную комиссию, в рамках которой ученые-историки могли бы вместе проанализировать события столетней давности.